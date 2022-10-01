Музеи Керчи с 1 октября переходят на зимний график работы

Музей-лапидарий Керчи. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров встречает второй месяц осени летней погодой, но вот отдельные ведомства уже живут зимой, потому что световой день стал короче, да и туристов стало меньше.

- Уважаемые посетители! Обратите внимание, с 1 октября 2022 года музейные объекты Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника переходят на зимний график работы. Понедельник – всеобщий выходной на объектах музея-заповедника, - сообщили в пресс-службе ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ», приведя полный расклад по всем музеям и экспозициям, который можно прочитать, перейдя по этой ссылке.

В Керчи есть что посмотреть – край богат историческими объектами. Но как известно хранилища старины обожают различные бесплотные существа, вот и в лапидарии, где много могильных плит, надгробий и склепов, обитает призрак.

Правда рядовым посетителям дух не показывается, но зато его полупрозрачный образ зафиксировали видеокамеры.

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