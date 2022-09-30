Жительница Севастополя заплатит штраф за нецензурный жест на фоне здания правительства

Девушка назвала свой жест "необдуманным". Фото: скриншот из видео/Полиция Севастополя/telegram

В Севастополе в полицию с жалобой пришел местный житель, которого возмутило видео, выложенное в одной из социальных сетей. На нем неизвестная девушка демонстрировала оскорбительный жест на фоне административного здания правительства города, подсвеченного в цвета государственного флага.

- По обращению неравнодушного севастопольца сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю проведена проверка, установлена личность пользователя, разместившего провокационный видеоролик в сети Интернет,- сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Автором видео оказалась 23-летняя местная жительница. Она пояснила правоохранителям, что «необдуманный» поступок совершила в ночь с 3 на 4 сентября. Однако утром, одумавшись, его удалила. Девушка заявила, что во всем раскаялась и подобного не повторится.

Тем не менее в отношении неё составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Материалы правоохранители отправили в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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