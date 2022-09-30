Сенатор от Крыма заявила, что поддержку новых российских регионов нужно осуществлять по аналогии с республикой

Фото: из архива сенатора

Для того, чтобы развивать новые субъекты России, нужно будет использовать Федеральную целевую программу, сообщила КП-Крым сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Так, для того, чтобы закрыть все проблемы принятых в РФ территорий, необходимо системно подойти к вопросу.

- При этом вопросы укрепления социальной политики, как мне кажется, должны быть первоочередными. Ведь мы отвечаем за тех людей, которые сегодня доверили свои судьбы Российской Федерации. Что касается социально-экономических аспектов, думаю, они могут быть решены через инструмент федеральной целевой программы по примеру Республики Крым и города федерального значения Севастополя, - отметила Ковитиди.

Также сенатор от Крыма добавила, что Крым готов оказать всю необходимую помощь, так как имеет позитивный опыт того, как через подобную целевую программу осуществлялись поручения от руководства России федеральным министерствам для оперативного развития территорий.

Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области с 23 по 27 сентября прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовали за вхождение в состав Российской федерации.