В Крым нагрянут ливни и грозы

В Крым придет дождливая погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крымском чрезвычайном ведомстве сообщили о надвигающимся ненастье:

- Днем и до конца суток 2 октября, ночью 3 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

Причина непогоды - прохождение холодного атмосферного фронта.

Такое заявление сделано со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Чтобы не попасть в беду, спасатели просят отменить походы в горы и леса, не гулять вблизи моря и русел рек. Заранее стоит озаботиться состоянием дренажных систем и ливневых канализаций.

В период действия штормового предупреждения не стоит выезжать из дома в автопутешествие.

При ЧП необходимо звонить: 101 - единый телефон пожарных и спасателей.

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