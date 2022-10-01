Глава Ялты похвалилась тыквами по 30 кило

На ЮБК проходят осенние ярмарки. Фото: t.me/yanina_pavlenko

Руководитель Ялты Янина Павленко разместила в своем телеграм-канале небольшую зарисовку о внушительного размера тыквах.

- Традиционная ярмарка в районе автовокзала. Настало время ароматных тыквенных блюд - сегодня фермеры из Джанкоя привезли своих «великанов», вес которых достигает 30 килограммов, - сообщает глава администрации города Ялты.

Янина Павленко заодно по-простецки зазывает покупателей:

- Приходите, друзья. Ярмарка работает до 16.00.

Не лишенный позитивных эмоций пост сопровождают наполненные яркими красками фотографии и задорное видео.

Сельскохозяйственные ярмарки в городе счастья - дело нужно, ведь здесь, как правило, цены ниже, чем на центральном рынке и в магазинах. Да и сами сельчане могут продать урожай, который вырастили на своих земельных участках.

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