В Евпатории ищут дом для красотки Глаши

Глафира. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Крымские волонтеры-зоозащитники разместили в соцсети трогательный пост:

- Котенок ищет добрые руки! Глаше отроду примерно 3,5 месяца. Появилась во дворе из ниоткуда. Утонченная и благородная малышка. Нарядная шубка с белой манишкой и белые туфельки. Редкой красоты окрас с размытой полоской. Оливковые удивительные глаза. Кошечка просто волшебная! Позирует как модель, знает как глазки строить и лапки ставить.

Внешнюю красу мурлыки гармонично дополняет дружелюбный характер.

- Любит сидеть на ручках и мурлыкать, - отмечают в приюте для животных «От сердца к сердцу», который находится в Евпатории.

Фото: скрин страницы Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Остается надеяться, что судьба малышки сложится не хуже, чем у Рыжика из Ялты, который переехал на ПМЖ в белокаменную. Хотя кошке неважно, где жить в деревне или городе, главное, чтобы ее любили!

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