Погода на 2 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: нагрянули осенние дожди

В Крым октябрь принес дожди. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах актуальна высокая пожарная опасность.

- Днем холодный атмосферный фронт вызовет на полуострове дожди, местами очень сильные, с грозами, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, местами сильный. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 8-13 м/с, днем местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Дождь, гроза. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 15-17 м/с., днем тепло до 23…25°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +18…+23°, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +17…22°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность, сильный дождь.

В Керчи +20 …+22°, южный ветер 9-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +17 …+22°, южный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Черноморском +17…+21, северо-западный ветер 5-13 м/с. Пасмурно, дождь.

В Джанкое +16…+22°, скорость северного ветра 2-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +16 …+2°, скорость юго-западного ветра 3-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды Черном море +19 …+21°.

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