«Пилот эвакуировался»: губернатор Севастополя рассказал, что произошло с военным самолетом на аэродроме Бельбек

Военный аэропорт находится на Северной стороне Севастополя. Фото: Tg-канал "Крым Оперативный"

Днем 1 октября на аэродроме Бельбек в Севастополе загорелся военный самолет. Черный дым был заметен по всем окрестностям города-героя, а местные жители задавались вопросом, что же произошло. Очевидцы делились в соцсетях фотографиями и сильного задымления.

На ситуацию оперативно отреагировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В своем Tg-канале он сообщил, что на аэродроме произошла внештатная ситуация - при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Чуть позже губернатор успокоил севастопольцев, отметив, что в результате инцидента пострадавших нет.

- Самолет при посадке вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, произошел частичный подрыв боекомплекта. Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал, - подчеркнул Михаил Развожаев.