МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 2 и 3 октября

Выход в море может быть опасен для жизни Фото: Виктор КЛЮШКИН

Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение в Крыму на 2 и 3 октября. По данным ведомства, в ближайшие два дня на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, а также грозы и усиление северо-западного ветра.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, днем и до конца суток 2 октября, ночью 3 октября, в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с,- говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП и затруднения в движении транспорта. Также возможны подтопления территорий. Находиться прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях может быть опасно для жизни

Крымчан просят ограничить выход в лес, горы и море.

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