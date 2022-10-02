Коронавирусом в Крыму заболели 194 человека

В поликлиникак Крыма измеряют температуру на входе.
Фото: Александра Тимощенко
Еще 194 человека за сутки заболели коронавирусом в Крыму. По информации министерства здравоохранения республики, 22 заболевших госпитализированы.
С выздоровлением выписаны 230 человек, летальных исходов, к частью, не зафиксировано.
Всего, по данным Минздрава, с начала пандемии «короной» заболели 206 824 крымчанина, 5384 человека умерли.
В целом по стране за сутки выявили 30 085 случаев заражения коронавирусом. Это минимум с середины августа.
Напомним, в Крыму отменено обязательно ношение масок. Однако снов введена термометрия в лечебных учреждениях.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50