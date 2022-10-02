Два десятка улиц и садовые товарищества в Симферополе останутся без света 3 и 4 октября

Два десятка улиц в Симферополе останутся без света Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Два десятка улиц и садовые товарищества останутся без света 3 и 4 октября. Это связно с капитальным ремонтом на объектах энергоснабжения, сообщает пресс-служба администрации города.

- 3 и 4 октября с 8-00 до 17-00 в связи проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии,- говорится в сообщении.

Отключение света коснется следующих адресов:

- ул. Донская, 34-54 (чет), 25-47А (нечет);

- ул. Дорожная, 68А-106 (чет), 51-67 (нечет);

- пер. Коллективный, 2-6 (чет);

-ул. Куйбышева, 76-140/67 (чет), 105-141 (нечет);

- ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет);

- ул. Общественная, 62-82 (чет), 33-85 (нечет);

- ул. Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет);

-пер. Стрелковый, 2-26 (чет), 1-21/123 (нечет);

- пер. Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);

- ул. Чонгарская, 48-64 (чет), 59-79 (нечет);

-ул. Кечкеметская, 46, 51-67 (нечет);

-ул. Севастопольская, 23-27 (нечет);

- ул. Братьев Айвазовских, 26-48 (чет), 17-41 (нечет);

- ул. Белая, 32-42 (чет), 29-41 (нечет);

- ул. Сакская, 7-27 (нечет);

- ул. Генуэзская,14, 24-28 (чет), 9-13 (нечет);

-ул. Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет);

- ул. Ларионова, 65-101 (нечет);

- ул. Ракетная, 20-26 (чет), 17;

- ул. Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет);

Кроме того, от электроснабжения будет отключен Каменский массив: СНТ «Таврида», СТ «Сигнал», СТ «Связист», СТ «Источник».

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