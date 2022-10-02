«Миссис Крым» прокомментировала скандал из-за исполнения националистической песни

Королева красоты из Крыма Ольга Валеева. Фото: Ольга Валеева/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Королева красоты Ольга Валеева прокомментировала скандал из-за исполнения националистической песни. Напомним, соцсети облетело видео, на котором «Миссис Крым» вместе с подругой, сидя на балконе, исполняют «Ой, у лузi червона калина».

КП-Крым Валеева рассказала, что не знала, какую смысловую нагрузку несет композиция. По ее словам, песню она знает с детства как народную, а за новостями не следит.

- Для меня это песня обычная, как и любая другая на каком-то другом языке. На ее месте могла быть другая, но почему-то именно эта получилась. Я знать не знала, какую нагрузку несет эта песня. У меня маленький ребенок, я не успеваю следить за всеми новостями, какие песни запрещают, какие не запрещают. Сами понимаете, бред полный,- рассказала Валеева.

Видео, по словам королевы красоты, у себя на странице выставила ее подруга. И хотя провисело оно всего несколько минут, успело наделать много шума.

- Я когда это увидела, сказала удалить, зачем оно тебе нужно. И она удалила. На ее странице это видео провисело буквально три минуты, максимум пять. Но, успели, видимо, сделать запись экрана, и пошло-поехало, - сказала Валеева.

Теперь, по словам королевы красоты, к ней поступают сообщения с угрозами.

В МВД по РК тем временем заявили, что начали проверку по факту публикации видео с националистической песней в исполнении Валеевой. По итогам проверки будут принимать меры.

Советник главы Крыма Олег Крючков ранее заявил, что за «нормальные» песни в Крыму не наказывают. А вот националистические «гимны» петь не позволят.

Ранее Ольга Валеева стала победительницей конкурса "Королева красоты. Крым. Весна 2022"

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