От удара молнии в офисном здании в Севастополе разбились стекла

Хлопок в Севастополе объяснили ударом молнии
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В офисное здание рядом с ТЦ «Московский» в Севастополе, по предварительным данным, ударила молния. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, это и стало причиной хлопка, в результате которого в некоторых помещениях разбились стекла.
- В офисном здании рядом с ТЦ Московский (в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано. По предварительной версии спасателей - в крышу ударила молния. От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах,- написал Развожаев у себя в telegram.
По информации губернатора Севастополя, возгорания в результате происшествия не, никто не пострадал.
На месте работают сотрудники МЧС.
Напомним, в Крыму объявлено штормовое преупреждение. В ближайшие дни на полуострове будет хозяйничать сильный ветер, дожди и грозы.
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