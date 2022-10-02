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Общество2 октября 2022 14:47

От удара молнии в офисном здании в Севастополе разбились стекла

По предварительным данным, молния попала в крышу
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Хлопок в Севастополе объяснили ударом молнии

Хлопок в Севастополе объяснили ударом молнии

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В офисное здание рядом с ТЦ «Московский» в Севастополе, по предварительным данным, ударила молния. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, это и стало причиной хлопка, в результате которого в некоторых помещениях разбились стекла.

- В офисном здании рядом с ТЦ Московский (в бывшем здании Дома Быта) прозвучал хлопок. Здание не газифицировано. По предварительной версии спасателей - в крышу ударила молния. От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах,- написал Развожаев у себя в telegram.

По информации губернатора Севастополя, возгорания в результате происшествия не, никто не пострадал.

На месте работают сотрудники МЧС.

Напомним, в Крыму объявлено штормовое преупреждение. В ближайшие дни на полуострове будет хозяйничать сильный ветер, дожди и грозы.

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