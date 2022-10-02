На трассе в Белогорске столкнулись легковушка и рейсовый автобус

В ДТП в Белогорске пострадал водитель Chevrolet, который допустил столкновение с автобусом. Фото: прокуратура по РК

В Белогорске днем 2 октября столкнулись легковой автомобиль Chevrolet и рейсовый автобус марки ПАЗ. ПО сообщению прокуратуры Крыма, ДТП произошло в 15:10.

- Водитель автомобиля Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом ПАЗ, двигавшимся по междугороднему маршруту «Симферополь-Нижнегорский», - сообщили в прокуратуре.

В момент происшествия в автобусе, кроме водителя, находилось 17 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Водитель легкового автомобиля с травмами госпитализирован.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

- В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения,- сообщили в ведомстве.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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