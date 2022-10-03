Погода на 3 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

В Ялте пройдет небольшой дождь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах актуальна высокая пожарная опасность.

- Ночью 3 октября на погоду полуострова будет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. Пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем без осадков, западный ветер 8-13 м/с., тепло до +20°.

В Севастополе переменная облачность. Днем небольшой дождь, юго-западный ветер 5-10 м/с., тепло 18…20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +16…+19°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Облачно, небольшой дождь.

В Евпатории +16…19°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +16 …+19°, южный ветер 2-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +15 …+19°, южный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +16…+18, юго-западный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +12…+20°, скорость юго-западного ветра 2-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +13 …+18°, скорость юго-западного ветра 7-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды Черном море +20 …+21°.

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