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Общество3 октября 2022 5:24

В Крыму прошел автомобильный пробег в честь участников СВО

В нем приняли участие более 150 автомобилей
Екатерина НАЗАРОВА
Из Симферополя в Красноперекопск 2 октября прошел автомобильный пробег

Из Симферополя в Красноперекопск 2 октября прошел автомобильный пробег

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 2 октября, из Симферополя в Красноперекопск прошел автомобильный пробег в честь участников СВО с участием более 150 автомобилей.

Как передает «Крым 24», точкой отправления стал микрорайон Фонтаны в крымской столице. Путь пролегал через крымские населенные пункты, завершилась акция в Красноперекопске.

Ранее сообщалось, в Крыму перенесли дату проведения основных мероприятий акции «Белый цветок». День благотворительности и милосердия был запланирован на 24 сентября.

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