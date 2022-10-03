В Крыму прошел автомобильный пробег в честь участников СВО

Из Симферополя в Красноперекопск 2 октября прошел автомобильный пробег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 2 октября, из Симферополя в Красноперекопск прошел автомобильный пробег в честь участников СВО с участием более 150 автомобилей.

Как передает «Крым 24», точкой отправления стал микрорайон Фонтаны в крымской столице. Путь пролегал через крымские населенные пункты, завершилась акция в Красноперекопске.

Ранее сообщалось, в Крыму перенесли дату проведения основных мероприятий акции «Белый цветок». День благотворительности и милосердия был запланирован на 24 сентября.

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