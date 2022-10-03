В центре Симферополя с 3 октября на пять месяцев ограничили движение

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе с 3 октября ограничили движение на центральных улицах Кавказская и Пролетарская. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- В связи с проведением ремонтных работ с 06.00 часов 3 октября до 06.00 часов 1 марта 2023 года по улицам Кавказская и Пролетарская будет временно ограничено движение транспортных средств, - говорится в сообщении.

В настоящее время в Симферополе активно продолжается дорожный ремонт, ввиду чего 31 декабря 2022 года (ориентировочно) ограничено движение также по улице Желябова. Речь идет об участке от улицы Долгоруковская до улицы А. Невского. Сейчас там проводятся работы по строительству коллектора глубокого заложения.

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