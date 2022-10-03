Полиция начала проверку «Миссис Крым» из-за исполнения украинской песни «Червона калина»

Фото: пресс-служба МВД по РК

Начата проверка опубликованного в социальных сетях видео с участием победительницы крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольги Валеевой.

- Полиции проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Напомним, «Миссис Крым» прокомментировала скандал из-за исполнения националистической песни «Червона калина», пояснив, что не знала, какую смысловую нагрузку несет композиция.

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