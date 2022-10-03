В Крыму официантка обворовала хозяина кафе и его брата на 30 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым/скриншот из видео

В Симферополе задержали работницу одного из заведений общепита, похитившую 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Жертвами воровки стали 32-лений управляющий кафе и его 33-летний брат. У одного из них женина стащила 10 тысяч с рабочего стола, еще 19 тысяч рублей вытащила из сумки у второго.

- Женщина не стала отрицать свою вину и дала признательные показания. Она рассказала, что нуждалась в деньгах и устроилась в данное кафе на работу. Во время назначенного ей испытательного срока совершила данные преступления. Украденными деньгами распорядилась по собственному усмотрению, - говорится в сообщении.

На крымчанку завели уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Алуште осудили домработницу за кражу пяти миллионов рублей. Ее приговорили к пяти годам исправительной колонии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50