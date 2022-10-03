Для врачей Республики Крым выделили 32 служебные квартиры

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 3 октября поздравил врачей республики с профессиональным праздником, отметив, что в регионе продолжается реализация программы по обеспечению медиков жильем.

- Успешно реализуется программа «Земский доктор», в рамках которой в 2022 году начнут работать еще 65 специалистов. Важной задачей остается обеспечение врачей жильем. На данный момент Министерством здравоохранения Республики Крым создается служебный жилой фонд, который уже включает 32 квартиры, - написал глава Крыма в своем telegram-канале.

Напомним, в Симферополе не так давно еще пятеро детей-сирот получили ключи от квартир. В этом году было куплено 35 жилых помещений, 16 из которых уже обживают новые владельцы.

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