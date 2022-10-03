В Крыму утром 3 октября выявили 147 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 3 октября выявили 147 случаев новой коронавирусной инфекции, 206 971 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 991 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 118 человек, выздоровевших за весь период - 198 396, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 3 октября в городе выявили 72 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 676. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находятся 104 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в Севастополе умер от коронавируса один человек в возрасте 49 лет.

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