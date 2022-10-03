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Здоровье3 октября 2022 7:53

В Крыму утром 3 октября выявили 147 новых случаев COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 3 октября выявили 147 случаев новой коронавирусной инфекции, 206 971 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 16 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 991 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 118 человек, выздоровевших за весь период - 198 396, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 3 октября в городе выявили 72 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 676. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 3 пациента. На данный момент в больницах находятся 104 пациента, из них 92 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в Севастополе умер от коронавируса один человек в возрасте 49 лет.

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