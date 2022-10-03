В Керчи восстанавливают пострадавший от потопа стадион имени 50-летия Октября

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

В Керчи восстанавливают пострадавший в прошлом году от паводков стадион имени 50-летия Октября. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

- В минувшем году несколько районов города-героя Керчи пострадали от паводков. Был сильно наполнен осадками стадион имени 50-летия Октября, а также прилегающая к нему территория. На сегодня ведется благоустройство площади перед стадионом, - написал Гоцанюк.

По его словам, рабочие уже установили часть дорожек, поставили скамейки и урны. Также рядом появились стоянки для авто. Сейчас продолжается укладка плитки. Кроме того, на площади перед стадионом установили тематические скульптуры в виде футболистов и мяча.

Напомним, благоустройство площади Советской в Ялте выполнено на 47%. На сегодня завершены все земляные работы, проведена разработка котлованов и подготовительные работы под установку железобетонных конструкций.

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