В Севастополе поймали мужчину, запустившего ракетницу в офисное здание

Проверка инцидента продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной хлопка в офисном здании рядом с ТЦ «Московский» в Севастополе стала судовая сигнальная ракета, выпущенная нетрезвым бездомным мужчиной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, 2 октября в здании прозвучал хлопок, в некоторых помещениях разбились окна. Никто не пострадал. Изначально спасатели предположили, что это был удар молнии.

- Чуть позже полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания, - написал Развожаев.

Со слов мужчины, ракету он нашел в мусорке неподалеку.

Проверка инцидента продолжается.

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