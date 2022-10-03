Ориентировочно, водоснабжение восстановят к 17:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Воды нет на улицах Азовской (частично), Генова (частично) и Ухтомского, переулках Альпинистов и Киевском, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ориентировочно, водоснабжение восстановят к 17:00.

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