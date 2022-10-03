В Симферополе открыли две новые игровые спортивные площадки

Фото: пресс-служба администрации Симферополя
3 октября в крымской столице открыли две новые игровые спортивные площадки, сообщили в пресс-службе местной администрации.
- Игровые многофункциональные спортивные площадки появились на улице 2-ой Гвардейской Армии, 3 и в переулке Заводском, 29а в Симферополе, - говорится в сообщении.
Столицу Крымского полуострова продолжают благоустраивать и делать более комфортной для ее жителей. Недавно в городе появилась еще одна детская площадка на улице Киевской.
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