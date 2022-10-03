В Крыму по программе «Земский доктор» начнут работать еще 65 специалистов

В этом году в Крыму к работе приступят еще 65 земских докторов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Крыму по программе «Земский доктор» к работе приступят еще 65 специалистов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

Поздравляя врачей с профессиональным праздником, Аксенов отметил, что социальная поддержка медиков – это приоритетное направление работы как федеральных, так и региональных властей.

– В Крыму представители дефицитных медицинских специальностей ежемесячно получают дополнительные выплаты. Успешно реализуется программа «Земский доктор», в рамках которой в 2022 году начнут работать еще 65 специалистов, – добавил он.

Напомним, сейчас для врачей республики создается служебный жилой фонд – на данный момент он включает в себя 32 квартиры.

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