Ялтинца задержали за посредничество в даче взятки и мошенничество на 2 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

В Ялте задержан 44-летний мужчина, который обвиняется в посредничестве и во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

По данным следствия, в 2021 году мужчина получил от одного гражданина 30 тысяч долларов США, которые он обещал передать силовикам для сохранения меры пресечения в виде домашнего ареста и смягчения меры наказания.

- В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции проведены обыски по месту регистрации и фактического проживания обвиняемого, в ходе которого изъяты денежные средства, коллекция оружия на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей, а также дорогостоящий автомобиль, - говорится в сообщении.

Кроме того, в загородном доме обвиняемого найдены незаконно приобретенные огнестрельное оружие и боевые боеприпасы к нему. Расследование уголовного дела продолжается.

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