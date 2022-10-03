Около 60 турагентов приедут на форум «Интурмаркет. Осень» в Крыму

12-14 октября в Ялте пройдет Межрегиональный туристический форум-выставка «Интурмаркет. Осень» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Около 60 турагентов из регионов России и стран ближнего зарубежья приглашены на Межрегиональный туристический форум-выставку «Интурмаркет. Осень», который пройдет в Ялте 12-14 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Республики Крым.

В эти дни для гостей форума организуют два информационных тура. В программе - знакомство с туристическими природными и историко-культурными достопримечательностями, посещение гостиниц и санаториев Ялты, Алушты, Сак и Евпатории, а также дегустация кухни народов и этносов, населяющих полуостров

– Информационные туры, <…> обзорные экскурсии, посещение объектов туристического показа и, в первую очередь, работа на форуме и договорная кампания с представителями крымского турбизнеса позволят профессиональным гостям уже сейчас создать задел на следующий курортный сезон и выстроить работу с Крымом», – отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Ранее сообщалось, что с горы Бойка в Крыму эвакуировали семь заблудившихся туристов, из них двое – несовершеннолетние.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50