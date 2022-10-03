Фото: mprom.rk.gov.ru

В октябре в Крыму запланировано не мнее 700 различных ярмарок, сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

- В октябре 2022 года в городских и сельских поселениях Республики Крым запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки, - говорится в сообщении.

С графиком проведения ярмарочных мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что первый форум Отцов Крыма пройдет 20 октября на базе Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского.

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