До конца года инвесторы передадут Симферополю 29 квартир

В рамках реализации инвестиционных соглашений до конца текущего года планируется к передаче 29 квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымская столица до конца текущего года получит 29 квартир и одно нежилое помещение в рамках реализации инвестиционных соглашений.

- В рамках реализации инвестиционных соглашений до конца текущего года планируется к передаче 29 квартир и 1 нежилое помещение общей площадью более 1 707 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Для врачей Республики Крым выделили 32 служебные квартиры. Также успешно реализуется программа «Земский доктор», в рамках которой в 2022 году начнут работать еще 65 специалистов.

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