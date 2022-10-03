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Общество3 октября 2022 13:42

В региональном ландшафтном Калиновском парке выпустили 125 уток-крякв

Это делается для поддержания их популяции в дикой природе
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Крымская газета

Фото: Крымская газета

В Калиновском парке Крыма выпустили 125 птиц для поддержания их популяции в дикой природе.

- Мы выпустили уток-крякв в рамках проведения биотехнических мероприятий. Каждый год мы расселяем объекты животного мира - фазанов, крякву - для восстановления популяции. Наша миссия - сохранить естественное состояние, поэтому мы размножаем птиц, - цитирует Крымская газета министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольгу Славгородскую.

По ее словам, впервые крякв выпускали на волю еще в 2018 году, а в этом уже расселяют потомство от тех птиц, которые были оставлены для размножения - 75 самок и 50 самцов.

Ранее КП-Крым писала, что туристов напугал олень, которого они приняли за медведя. Отдыхающих услышали громкий рев парнокопытного.

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