В этом году на снос объектов капстроительства в Симферополе выделено 20,5 млн рублей

В Крыму в настоящее время проводится демонтаж двух капитальных объектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году на принудительный демонтаж объектов капстроительства в Симферополе выделено 20,5 миллиона рублей. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства крымской столицы Роман Гусынин.

- В настоящее время проводится демонтаж двух капитальных объектов, в том числе - самого большого, по улице Желябова, 23 - готовность 60%, - отметил Гусынин.

По его словам, в этом году также запланирован снос еще семи объектов капстроительства, уже снесены - пять.

Ранее сообщалось, что с начала года в Симферополе снесли 148 незаконных объектов рекламы. На эти цели в бюджете департамента было предусмотрено 1,8 миллиона рублей.

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