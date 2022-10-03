Более 8 тысяч крымских школьников побывали на премьере первого профориентационного сериала в России

Фото предоставлено организаторами

В школах Крыма в конце сентября состоялась премьера первого профориентационного сериала в стране. Зрителями стали 8 726 учеников 6-11 классов из Симферополя, Ялты, Алушты, Судака, Евпатории, Армянска, Красноперекопского, Белогорского, Джанкойского и других районов республики. Киноленту о выборе профессии спродюсировал оператор федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее» - Фонд гуманитарных проектов.

Героями сериала, созданного при поддержке нацпроекта «Образование», стали представители медицины, IT, медиа, инженерного дела, различных производств, науки, искусства и многих других сфер. В каждой серии зрители познакомились с личной историей труда и успеха, узнали много любопытных фактов о привычных профессиях.

По словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, идея создания проекта в формате сериала буквально витала в воздухе.

- Уже не первый год в обществе, и особенно у молодежи, именно сериалы — один из самых популярных форматов проведения досуга. Молодое поколение почти что общается на языке трендов и сериалов. Мы поняли, что в наше время именно этот способ стал едва ли не лучшим для передачи смыслов и информации, — рассказывает Иван Есин.

Учащиеся увидели людей, которые гордятся своей работой и способны ярко презентовать свои специальности.

Посмотреть сериал могут и другие школьники со своими родителями со всей страны. Полное собрание серий представлено на сайте: http://project5952704.tilda.ws/.

На онлайн-платформе «Билет в будущее» ученики школ также могу пройти интерактивный тест и получить рекомендации по той профессиональной сфере, к которой им стоит присмотреться повнимательнее. Кроме того, там можно просто почитать, чем именно занимаются те или иные специалисты.

А для тех, кто задумывается о первой работе, тоже при поддержке нацпроекта «Образование» развивается портал времякарьеры.рф. С его помощью начинающие специалисты и студенты без опыта работы могут найти подходящие вакансии и стажировки.

Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных проектов. Региональным оператором является Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Эколого-биологический центр».