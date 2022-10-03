В детском санатории имени Боброва в Алупке открыли музей, посвященный 120-летию учреждения

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

В Республиканском детском противотуберкулезном санатории имени А.А. Боброва в Алупке состоялось торжественное открытие музея, который посвящен 120-летию создания учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

На мероприятии присутствовали замминистра здравоохранения РК Алексей Яковенко, представители Алупкинского музея-заповедника и Музея дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана, городские общественники, бывшие и нынешние сотрудники санатория и бывшие пациенты санатория и другие.

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

– Открыть музей удалось благодаря усилиям Ольги Леннартц (Изергиной) - правнучки Петра Васильевича Изергина, который был приемником основателя санатория – выдающегося русского хирурга, профессора Александра Алексеевича Боброва, – говорится в сообщении.

Совместными усилиями был собран реквизит и архивные документы, отремонтировано помещение в корпусе имени Крупской 1902 года постройки.

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Фото: mzdrav.rk.gov.ru

Санаторий имеет богатую историю. В числе известных личностей, посещавших санаторий в разные годы - Максим Горький, Самуил Маршак, Отто Шмидт, Алексей Сперанский, Корней Чуковский и другие, навещавшие больных родственников и друзей.

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