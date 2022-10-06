Погода на 6 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 20 градусов

Керчь. Пантикопей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 октября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- До конца рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный тип погоды. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре, отметив, что ночью и утром степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 2°.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6…8°, днем 18...20°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 18…20°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +14…+19°, южный ветер 1-2 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +14…19°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +16 …+18°, северный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +14 …+19°, северный ветер 4-5 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +16…+18, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +12…+19°, скорость северо-западного ветра 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +13 …+18°, скорость западного ветра 2-4-м/с. Переменная облачность. Температура воды в Черном море +18 …+20°.

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