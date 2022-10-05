Фото: из архива "КП"

В селе Вишневое под Севастополем незаконно вырубили более 400 деревьев. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, данный факт был выявлен в ходе проверки, которую провела Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура.

- Установлено, что в с. Вишневое, вдоль русла реки Кача, в отсутствие разрешительных документов произведена рубка зеленых насаждений: тополя, ивы, ольхи, вяза, клена и акации. В общей сложности вырублено более 400 деревьев, - говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный городу, превысил 2,5 млн рублей.

Материалы проверки направили в органы следствия. После их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений».

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

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