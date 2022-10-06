Как Ялта встречает новый день: чудесные фото и видео рассвета 6 октября 2022

Ранее утро на ЮБК. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымскими рассветами можно любоваться бесконечно, чудесные виды, которые открываются со смотровой площадки канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри», не могут приесться. Восход солнца в Крымских горах каждое утро разный, одинаковых не бывает.

- 6 октября, плато Ай-Петри, - так традиционно лаконично автор назвал снимки и видео, которыми порадовал пользователей социальных сетей.

Свет возникает из тьмы. Фото: Андрей Бачурин/VK

Особенно волнующе наблюдать самое начало рассвета, когда беспросветно темный небосвод начинают пронизывать, казалось бы слабые и несмелые лучи светила. Чернота расступается, свет побеждает. И так происходит уже бесконечное количество дней, лет, веков и тысячелетий.

Вот и крымские синоптики обещают хороший четверг, если говорить о погоде:

- Сохранится антициклональный тип погоды. Без осадков.

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