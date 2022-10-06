В Крыму нетрезвый водитель попался на хранении 0,26 грамма синтетических наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым/скриншот из видео

В Ялте сотрудники ДПС задержали нетрезвого 35-летнего водителя «ЗАЗ Шанс», при котором обнаружили 0,26 грамма синтетических наркотиком.

- Во время личного досмотра обнаружены и изъяты два бумажных свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Задержанный рассказал, что изъятые вещества являются наркотическим средством «метадон», которое он нашел в лесной местности и хранил с целью личного употребления, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На мужчину составили административный протокол за отказ пройти медицинское освидетельствование на месте, а также возбудили уголовное дело за хранение «запрещенки». Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Крыму наркоторговец за биткоины пытался сбыть полкилограмма наркотиков. Парень получал вознаграждение в виде криптовалюты за сбыт большой партии запрещенных веществ.

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