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Общество6 октября 2022 9:01

В Крыму обезвредили более 40 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны

Их нашли возле сел Фронтовое, Ячменное, Бондаренково, Чистополье и Черноморское
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму уничтожили снаряды, фугасный огнемет и мины времен Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Опасные находки десятки лет лежали в земле недалеко от сел Фронтовое, Ячменное, Бондаренково, Чистополье и Черноморское.

- Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, - говорится в сообщение.

В Крыму регулярно находят снаряды, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны. Так, неделей ранее в Керчи и Феодосии нашли 4 авиабомбы и 1 ручную гранату Боеприпасы успешно уничтожили.

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