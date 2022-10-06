В Крыму на 7 октября объявлено штормовое в связи с заморозками

По ночам температура в Крыму опускается до нулевых значений Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Крыму на 7 октября объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 7 октября в степных и предгорных районах Крыма сохранятся заморозки на поверхности почвы до - 2 градусов, - говорится в сообщении.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур.

Напомним, 6 октября на Крымском полуострове также действует штормовое предупреждение. До конца рабочей недели в регионе сохранится антициклональный тип погоды. Без осадков.

В Симферополе 6 октября переменная облачность. Дождей ждать не стоит. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов.

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