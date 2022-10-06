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Происшествия6 октября 2022 9:50

Житель Сак украл из автобуса дамскую сумочку, в которой лежали 120 тысяч рублей

Все деньги злоумышленник к моменту задержания успел потратить
Екатерина НАЗАРОВА
Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражу чужой сумки

Крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы за кражу чужой сумки

Фото: Артем КИЛЬКИН

Задержан 30-летний крымчанин, укравший у крымчанки сумочку в рейсовом автобусе на автостанции в Саках. Об этим сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Внутри лежали ювелирные украшения и 120 тысяч рублей, которые к моменту задержания злоумышленник успел потратить.

- Подозреваемым оказался неоднократно судимый 30-летний житель Сакского района. Под тяжестью собранных полицейскими улик он признал свою вину, - говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили часть похищенного. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде крупного штрафа вплоть до пяти лет лишения свободы.

Напомним, за похищенную со стройки трубу двум симферопольцам грозит пять лет колонии. Стоимость трубы - 20 тысяч рублей.

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