6 октября в Феодосии в ДТП пострадала 74-летняя пенсионерка

Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с поступившим сообщением о дорожно-транспортном происшествии Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 6 октября, в Феодосии произошло ДТП, в котором пострадала 74-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Около 08.45 в на улице Маяковского 58-летний водитель автомобиля «‎КИА», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ и совершил с ним столкновение, - говорится в сообщении.

В результате аварии пожилая пассажирка автобуса - женщина 1948 года рождения, попала с травмами в больницу.

Республиканская прокуратура уже начала проверку по факту ДТП.

Напомним, октября в Ялте подросток на питбайке пострадал в столкновении с автомобиле. Парень не справился с управлением.

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