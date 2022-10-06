В Крыму вынесли приговор отцу троих детей за долг по алиментам в 900 тысяч рублей

В Крыму отца троих детей осудили на обязательные работы за большой долг по алиментам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Черноморского района Крыма, который задолжал по алиментам более 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности, когда сумма долга еще не была столь большой, однако выводов из этого не сделал.

- Длительное время он не исполнял обязанность по уплате средств на содержание троих своих детей, задолженность составила более 900 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

В результате мужчина получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Ранее многодетную крымчанку приговорили к реальному сроку за долг по алиментам в 900 тысяч рублей. Три месяца женщина проведет в колонии-поселении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50