Часть Симферополя 6 октября на несколько часов осталась без воды

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые улицы Симферополя в четверг остались без воды в связи с аварией на водных сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с аварией на сетях холодного водоснабжение <...> с 12.00 до 16.00 (ориентировочно) ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Найле Велиевой, улица Асие Аметовой, улица Умера Ипчи, улица Аблякима Керимова, улица Бекира Османова, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе 6 октября отключат свет. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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