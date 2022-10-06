В Крыму в третьем квартале текущего года на 34% увеличились продажи авто с пробегом

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за третий квартал 2022 на 34% выросли продажи авто с пробегом (по сравнению со вторым кварталом). Такая тенденция, по данным «Авито Авто», наблюдается по всей России.

Директор категории «Автомобили в Авито» Вадим Иванов отметил, что количество продаж увеличилось после стабилизации цен на авторынке летом 2022 года и адаптацией автодилеров к рыночной ситуации.

- К лету этого года дилеры автомобилей с пробегом адаптировались к новым рыночным условиям и наладили процессы, позволяющие эффективно пополнять склад, в частности – выкуп авто у частных продавцов. В июне-июле средняя стоимость автомобилей на Авито Авто не росла, более того – в июне она опустилась на 2,5% по сравнению с маем, - заявил Вадим Иванов.

Самые продаваемые авто с пробегом в Симферополе в третьем квартале - Toyota Land Cruiser, BMW 5 серия, BMW X5, Toyota Camry. Также востребованными моделями стали Hyundai Creta, Skoda Octavia и Kia Sportage. Эксперты составляли рейтинги в ценовых сегментах от до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 млн рублей и свыше 3 млн рублей.