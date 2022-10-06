Доброволец из Керчи получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Указом президента РФ уроженец Керчи, командир минометной батареи Сергей Еременко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

- Наш земляк, житель города-героя Керчи, указом президента Российской Федерации был удостоен государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях на территории Донецкой Народной республики в составе добровольческого отряда, - написал он.

Сергей Аксенов добавил, что республика гордится своими бойцами, которые с честью и достоинством выполняют все поставленные перед ними задачи.

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