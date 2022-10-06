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Экономика6 октября 2022 11:04

В 2022 году в Крыму благоустроили 80 общественных пространств

Капитально отремонтировали и обновили 57 дворов и 23 общественные территории
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В текущем году в Крыму благоустроили 80 общественных пространств в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе Мининформа республики.

Капитально отремонтировали и обновили 57 дворов и 23 общественные территории, среди которых парки, скверы, набережные и другое.

Так, недавно были завершены работы по благоустройству сквера возле мемориала «Скорбящая мать» и общественной территории в селе Журавлевка на улице Мира.

Напомним, в Ялте продолжается благоустройство площади Советской. Одноименную остановку решено перенести в более удобное место. Также на объекте продолжается строительство амфитеатров и прокладываются коммуникации.

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