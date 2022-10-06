Указ о частичной мобилизации президент подписал 21 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никитский ботанический сад выплатит по 50 тысяч рублей каждому мобилизованному сотруднику. Такое решение приняла администрация сада и поддержал профсоюзный комитет, сообщает пресс-служба НБС.

- Гордимся, будем ждать всех с победой. Своих не бросаем! - прокомментировал решение директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву подлежат граждане, ранее прошедшие военную службу в Вооруженных Силах и имеющие определенные военно-учетные специальности. Приоритет отдается тем, кто имеет боевой опыт.

Сейчас мобилизованные из Крыма и Севастополя проходят подготовку. К закупке снаряжения и амуниции для них подключились крымские предприниматели и крупные банки.

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