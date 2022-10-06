В 2022 году жители Крыма получили 123 миллиона рублей по соцконтракту

809 соглашений с органами соцзащиты заключили жители Крыма с начала текущего года Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала 2022 года крымчане заключили 809 соглашений с органами социальной защиты. Общая сумма по контрактам составила 123 миллиона рублей.

- Мы предоставили помощь по четырем направлениям: по поиску работы - 335 социальных контрактов, по индивидуальной предпринимательской деятельности - 365, по личному подсобному хозяйству - 77 и по иным направлениям - 32, - цитирует Крымская газета замминистра труда и соцзащиты РК Данила Стадника.

Он отметил, что финансовую поддержку может получить каждый, чей доход меньше прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что на соцподдержку симферопольцев в 2022 году потратят более одного миллиарда рублей. Средства будут выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

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