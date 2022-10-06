Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

Часть квартир в новом жилом комплексе «Симфония» передана администрации Симферополя.

- Строительство проведено в рамках инвестиционного проекта. Квартиры, переданные в собственность муниципального образования, будут распределены гражданам, которые стоят на учете и нуждаются в улучшении жилищных условий, - сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Напомним, в Крыму также передадут новые квартиры для пострадавших во время взрыва в Новофедоровке. По информации пресс-службы компании-застройщика «ИнтерСтрой», по программе социальных обязательств, Республике Крым будет передано девять квартир, а администрации Симферополя - шесть квартир и одно нежилое помещение.

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